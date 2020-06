Coronavirus: Speranza, necessaria una limpida dialettica tra maggioranza e opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria “una limpida dialettica tra maggioranza e opposizione. La collaborazione non è una scelta ma un obbligo istituzionale”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo nell’Aula della Camera sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. Secondo Speranza serve “una forte sinergia istituzionale e sociale per attraversare la terribile tempesta che stiamo cercando di superare. Sarebbe un errore imperdonabile illudersi che la nostra nuova navigazione sia scevra da nuovi rischi, e soprattutto dividerci immotivatamente nell'azione di rilancio e riforma del servizio sanitario nazionale". (Rin)