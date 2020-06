Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini presenta alla stampa il report con i risultati della consultazione "Milano ti Ascolta" a cui hanno partecipato più di 5.000 cittadini rispondendo al questionario pubblicato sul sito del Comune relativo alla fase 1 e alla fase 2 dell'emergenza coronavirus.Diretta YouTube (ore 11.30)Si riunisce il Consiglio comunale in modalità telematica.Video dell’assemblea disponibile sul sito del Comune di Milano (ore 15.30)VARIEFlash mob di Legambiente Lombardia per chiedere l'immediato ripristino del servizio di trasporto biciclette sulle linee Trenord. Davanti a sede di Trenord, piazzale Cadorna 14 (ore 11.00) (Rem)