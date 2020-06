Secondo il generale Graziano Strategic Compass sarà importante per creare un’Europa della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fine dello Strategic Compass è migliorare la capacità delle forze della Difesa di agire rapidamente e rappresenta un punto di sintesi che sarà, forse, uno dei momenti più importanti nella creazione di una Europa della Difesa. È quanto ha detto il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il generale Claudio Graziano, in audizione alla quarta commissione del Senato, Difesa, in relazione alla partecipazione italiana ai progetti della difesa comune europea. "Per armonizzare i processi avviati e conferire credibilità e oggettività alle priorità" che stanno alla loro base, verrà elaborato lo 'Strategic compass', "un documento politico generale di alto livello che rappresenta una sorta di bussola strategica". Graziano ha spiegato che, "da un lato i paesi membri, dall'altro le competenti istituzioni europee, saranno chiamati a condurre la valutazione delle minacce e delle sfide a breve e lungo termine per l'Unione" e "ciò che ne conseguirà sarà la definizione della priorità dei progetti, delle iniziative e, in ultima analisi, delle risorse comuni assegnate".In sintesi, "si tratta di una iniziativa strategica sulle attuali e future esigenze di sicurezza e di difesa dell'Europa, compresa la capacità dell'Ue di svolgere il ruolo di Security Provider (fornitore di sicurezza), concordata dai Ventisette". Obiettivo dello Strategic Compass è quello "di migliorare la nostra capacità di agire rapidamente e con decisione, se e quando sarà necessario intraprendere azioni europee, contribuendo anche a costruire una cultura strategica comune che colleghi e armonizzi le prospettive nazionali". Graziano ha sottolineato che "sarà certamente un processo non facile, perché le nazioni europee hanno percezioni spesso diverse delle minacce, ma occorre comprendere che questo punto di sintesi sarà forse uno dei momenti più importanti nella creazione di una vera Europa della Difesa", ha aggiunto il generale. (Res)