Sicurezza: Graziano, fondamentali risorse adeguate, taglio Fondo Ue difesa farebbe sprecare energie spese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fondamentale che gli Stati membri dell'Unione europea dispongano dello stanziamento adeguato di fondi per sostenere le iniziative in difesa e sicurezza e qualsiasi taglio al Fondo europeo per la Difesa nel Quadro finanziario pluriennale (Qfp) farebbe sprecare le energie spese dal 2016 ad oggi. Lo ha detto il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, il generale Claudio Graziano, in audizione alla quarta commissione del Senato, Difesa, in relazione alla partecipazione italiana ai progetti della difesa comune europea. Per Graziano, è fondamentale che "gli Stati membri dispongano di un adeguato stanziamento di fondi per sostenere le nuove iniziative nel settore sicurezza e difesa" anche perché "l'industria della difesa europea costituisce un settore strategico per le economie dei paesi membri ed è un asset fondamentale per la sovranità tecnologica dell'intera unione". Il generale ha ricordato che il comparto della difesa europea nel 2018 ha registrato un fatturato di circa 108 miliardi di euro, con una ricaduta occupazionale di circa mezzo milione di persone e dando vita ad una filiera industriale che, oltre alle grandi aziende nazionali, interessa tra le 2mila e le 2.500 piccole e medie imprese europee. (segue) (Res)