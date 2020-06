Sicurezza: Graziano, fondamentali risorse adeguate, taglio Fondo Ue difesa farebbe sprecare energie spese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si stima che la mancanza di cooperazione tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della difesa generi uno spreco superiore ai 25 miliardi di euro ogni anno", ha detto Graziano. Al momento, ha spiegato il presidente del Comitato militare dell'Unione europea, circa l'80 per cento della spesa per la Difesa è gestito "su base puramente nazionale, il che comporta una costosa duplicazione delle capacità militari. Basti pensare che dal 2010, ogni anno sono stati spesi meno di 200 milioni di euro in ricerca e tecnologia europee nel campo della difesa". Il quadro, quindi, appare "fortemente frammentato" in quanto "il sistema europeo di difesa vede la coesistenza di circa 170 diversi sistemi d'arma maggiore con un investimento per singolo soldato pari a circa 27 mila euro a fronte di 30 sistemi d'arma e 108 mila euro statunitensi". Per superare questa frammentazione, l'Ue si è dotata di strumenti "innovativi come il Fondo europeo per la difesa (Edf) che rappresenta un elemento irrinunciabile per promuovere una base industriale europea competitiva e contribuire al raggiungimento della autonomia strategica". (segue) (Res)