Sicurezza: Graziano, fondamentali risorse adeguate, taglio Fondo Ue difesa farebbe sprecare energie spese (3)

- Tra i suoi obiettivi c'è "quello di evitare sprechi di risorse o duplicazioni di sforzi, anche dal punto di vista industriale", avendo lo scopo di dare un sostegno finanziario, "sia alle attività nel campo della ricerca sia a quelle più direttamente finalizzate allo sviluppo e acquisizione di capacità militari, gettando le basi affinché l'industria della difesa dell'Ue mantenga in Europa il know-how". Secondo il generale Graziano, il Fondo "costituisce una pietra miliare nel nostro cammino verso la creazione di una difesa europea sempre più credibile e rappresenta di certo uno dei migliori investimenti per l'Europa della difesa". Graziano ha ricordato che già prima della pandemia, il fondo era in discussione nel quadro dei negoziati sul prossimo bilancio Ue, con una proposta da parte della presidenza finlandese del Consiglio dell'Unione europea di dimezzare il budget. Ma "qualsiasi ipotesi di riduzione comporterebbe un danno sostanziale al progetto, iniziato nel 2016, di rendere l'Unione un 'Global security provider', trasformando le energie profuse in un mero spreco di risorse. Questo è piuttosto il momento di dare un ulteriore slancio alla cooperazione industriale della difesa e posso assicurarvi che in ambito istituzioni europee ho registrato un forte attivismo in tal senso", ha sottolineato. (Res)