© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sa che la gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio". Il ministro per le Politiche europee Enzo Amendola su Twitter cita Fabrizio De André per replicare all'ex ministro degli Esteri Enzo Moavero. Quest'ultimo, in un'intervista a "la Repubblica", aveva affermato che "L'Europa non ci regalerà nulla". (Rin)