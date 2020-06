Sicurezza: truffa trading online tra Italia e Repubblica Ceca, indagate finte broker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di un’articolata indagine durata oltre un anno, la Polizia di Stato è riuscita a dare un volto ad alcuni componenti di un sodalizio criminale dedito ai reati di abusiva attività finanziaria, truffa, riciclaggio ed estorsione. L’attività investigativa, svolta dalla Polizia postale e delle comunicazioni, è nata dalla denuncia sporta nel 2018 da un cittadino sardo il quale, è stato convinto da sedicenti promotori finanziari ad eseguire cospicui investimenti su una falsa piattaforma di trading on line. La vittima, che operava su una piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://globalfxm.com, pensando di effettuare l’acquisto di cripto valuta ha investito somme per una importo pari a 380.000 euro, attraverso l’esecuzione di bonifici bancari a favore di un conto corrente estero ubicato in Repubblica Ceca. Resosi conto del raggiro il denunciante ha manifestato ai pseudo broker finanziari la volontà di rientrare del capitale investito, e a questo punto è stato anche oggetto di vere e proprie minacce per indurlo a versare ulteriori somme per sbloccare il rimborso. Il coordinamento internazionale posto in essere dal servizio Polizia postale e delle comunicazioni in cooperazione con Europol, presso la quale è stato attivato il gruppo di lavoro J-Cat (Joint Cybercrime Action Taskforce), insieme al collaterale Organo di polizia ceca ha permesso di accertare come il danaro fosse stato trasferito ad altri due conti correnti bancari presso istituti di credito cechi, sui quali è stato possibile reperire la somma totale di circa 226.000 euro, ancora giacente, prontamente bloccata. (segue) (Ren)