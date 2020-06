Sicurezza: truffa trading online tra Italia e Repubblica Ceca, indagate finte broker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di concerto con la Procura della Repubblica di Cagliari, nell’ambito della cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra i Paesi membri della Ue, è stata avviata la procedura per l’inoltro di un ordine di indagine europeo diretto all’Ag della Repubblica Ceca, al fine di acquisire elementi di prova all’estero da utilizzare per le indagini in corso, che ha permesso di identificare e segnalare due donne di nazionalità ucraina e armena, risultate le amministratrici delle società intestatarie dei conti correnti esteri e titolate a disporre degli stessi, e di ottenere il sequestro preventivo della somma di danaro disposto dal Gip di Cagliari, inoltrato alle autorità ceche. (Ren)