Il ministro Catalfo annuncia che nei prossimi giorni la cassa integrazione arriverà a tutti

- La cassa integrazione adesso "per fortuna è entrata a regime. Sono state già erogati più di 7 milioni di pagamenti e nei prossimi giorni si cercherà di arrivare a pagare tutti coloro per i quali è già stata inviata l'ultima documentazione". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Radio Anch'io su Rai Radio 1. Catalfo ha poi precisato che sono state scoperte "2.500 richieste irregolari" di cassa integrazione all'Inps. "Qualcuna per lavoro fittizio, altre aziende erano inesistenti, altre avevano fatto risultare comunicazioni retroattive al 17 marzo", ha spiegato.(Rin)