Decreto Rilancio: Castelli, online modulo per fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 giugno sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto, che sarà pagato direttamente sul conto corrente del contribuente. Lo scrive su Facebook il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. "È già disponibile online il modulo, semplicissimo come lo volevamo, per richiedere la misura che abbiamo previsto nel decreto Rilancio ed è destinata a imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 - spiega -. Grazie all’Agenzia delle Entrate per il grande lavoro che sta facendo, e che ci consentirà di erogare questa misura in pochissimi giorni”.(Rin)