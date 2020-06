Regno Unito: Marsh (Met), agenti polizia non sono "sacchi da pugilato della società"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione della polizia metropolitana di Londra (Met) ha dichiarato che gli agenti britannici non sono "i sacchi da pugilato della società". Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc", i commenti della Federazione seguono l'aggressione di due agenti di polizia che ha avuto luogo ad Hackney, nel nord di Londra. Il ministro dell'Interno Priti Patel ha definito l'incidente "disgustoso". Due uomini di 20 e 38 anni sono stati arrestati perché sospettati dell'aggressione. Il presidente della Federazione della Met Ken Marsh ha commentato che "ancora una volta questo mostra i pericoli che gli agenti devono affrontare e il coraggio che dimostrano ogni giorno nel mantenere la sicurezza a Londra". Marsh ha aggiunto che gli agenti non sono "i sacchi da pugilato della società. Abbiamo delle famiglie dalle quali vogliamo tornare a fine giornata, ma i rischi sono evidenti e sembrano essere in aumento". Il sindaco di Londra Saiq Khan ha condannato completamente "quest'aggressione vergognosa contro due agenti di polizia". (Rel)