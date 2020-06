Usa: presidente Camera Pelosi chiede rimozione statue confederate a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera federale degli Stati Uniti, Nancy Pelosi – esponente del Partito democratico – ha preso formalmente posizione a fianco del movimento che ormai da alcuni anni, e con rinnovato trasporto dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd, il 25 maggio scorso, chiede e in diversi casi opera unilateralmente la rimozione di tutte le statue e i monumenti Usa che rappresentano personalità degli Stati confederati d’America: i sette Stati che tra il 1860 e il 1861 proclamarono la loro secessione dagli Usa in risposta all’abolizione della schiavitù. Ieri, 10 giugno, Pelosi ha chiesto tramite una nota la rimozione di 11 statue che ritraggono soldati e ufficiali confederati, tutte esposte come parte della National Statuary Hall Collection a Capitol Hill. Statuary Hall è una sala vicina alla Camera dei Rappresentanti, in cui sono esposti ritratti e rappresentazioni delle principali personalità storiche statunitensi. (segue) (Nys)