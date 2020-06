Usa: presidente Camera Pelosi chiede rimozione statue confederate a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera alla direzione del comitato congressuale che supervisiona la National Statuary Hall, Pelosi chiede di “dare l’esempio (…) adottando misure immediate per rimuovere queste 11 statue”. La richiesta, che invia un altro segnale di vicinanza ai movimenti di protesta in corso nel paese dal 25 maggio, si scontra con l’opposizione del fronte conservatore Usa, che ritiene la rimozione, e in diversi casi l’abbattimento e la vandalizzazione di statue di personaggi storici – non solo eroi confederati, ma anche presidenti come George Washington – parte di una furia iconoclasta sintomo di una deriva autoritaria del progressismo statunitense. Proprio ieri, 10 giugno, Trump si è espresso contro la rinominazione di una dozzina di caserme e basi militari Usa intitolate a personalità della Confederazione, come prospettato invece dal segretario della Difesa, Mark Esper, e dal segretario dell’Esercito, Ryan McCarthy. (Nys)