Indonesia: sondaggi rilevano un’accresciuta sfiducia nella democrazia

- La soddisfazione dell’opinione pubblica indonesiana per il sistema di governo democratico è calata significativamente a seguito della pandemia di coronavirus, apparentemente nella convinzione che sistemi di governo autoritari, come quello cinese, abbiano saputo gestire la crisi sanitaria in maniera più decisa ed efficace. Secondo un sondaggio pubblicato questa settimana da Indikator Politik, la soddisfazione del paese nei confronti del giovane sistema democratico indonesiano è crollata dal 75,6 per cento di febbraio, poco prima della conferma del primo caso di contagio da coronavirus, ad appena il 49,5 per cento a metà maggio, il dato peggiore dal 2004. Burhanuddin Muhtadi, direttore esecutivo della società che ha effettuato il sondaggio, ha dichiarato che al drastico calo della fiducia nella democrazia hanno contribuito non soltanto “gli scontri tra governo centrale e amministrazione locale” e i “messaggi conflittuali inviati dai ministri” in merito alla pandemia, ma anche “la perdita di reddito subita dal 48 per cento dei lavoratori”. Muhtadi ha sottolineato che il sondaggio, effettuato tra il 16 e il 18 maggio scorsi, includeva una sola domanda in merito alla democrazia, mentre altre 39 riguardavano questioni come l’accesso all’assistenza sanitaria, la chiusura delle scuole, il lavoro e altre questioni riguardanti gli effetti della pandemia e delle risposte della politica alla crisi sanitaria. (Fim)