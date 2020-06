Roma: incidente nella notte su via Tuscolana, morto ventenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente nella notte in via Tuscolana, all'altezza del civico 2170. Intorno alle due di notte una smart, per cause ancora da accertare, guidata fa un ragazzo di 20 anni, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro il muro. La persona che era con lui, 19 anni, è stata trasportata all'ospedale San Giovanni in codice rosso. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. È intervenuta la polizia locale di Roma Capitale con il gruppo Tuscolano per i rilievi del sinistro.(Rer)