Cina: Missione cinese Ue, paese è vittima e non istigatore della disinformazione

- La Cina si è sempre opposta alla creazione e alla diffusione di disinformazione da parte di persone o organizzazioni, e ne è a sua volta vittima. Lo ha affermato Zhang Ming, portavoce della Missione cinese all'Unione europea (Ue) in risposta ad un comunicato congiunto dell'Ue che accusa Pechino di aver intrapreso operazioni mirate di influenza e campagne di disinformazione nel mezzo della pandemia di coronavirus. "La comunicazione si riferisce specificamente alla Cina e non menziona coloro che producono disinformazione anti-cinese e anti-scienza. Auspichiamo che l'Ue possa affrontare le questioni rilevanti in maniera basata sui fatti, imparziale e razionale", ha affermato Zhang. Il portavoce ha menzionato gli sforzi della Cina e il prezzo che ha pagato nella lotta contro il coronavirus. Anche la Cina e l'Ue si sono aiutate e si sono sostenute a vicenda in uno spirito umanitario e amichevole, fatti che entrambe le parti dovrebbero riconoscere e rispettare, ha aggiunto il funzionario. "Cina e Ue non sono concorrenti, ma partner strategici globali. Pur rimanendo fermamente impegnata nel suo percorso, la Cina non ha intenzione di esportare il suo sistema e modello di sviluppo, né di partecipare a nessuna 'battaglia di narrazioni'. Al momento, diffondere disinformazione e scambiare accuse non aiuta ad affrontare la pandemia di Covid-19. La comunità internazionale dovrebbe lavorare insieme per respingere la disinformazione e salvaguardare congiuntamente la salute pubblica globale nella speranza di superare presto la pandemia", ha affermato Zhang. (segue) (Cip)