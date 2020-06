Cina: Missione cinese Ue, paese è vittima e non istigatore della disinformazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, sebbene durante la crisi l'Ue abbia intensificato il proprio lavoro per informare i cittadini e abbia confutato i miti attorno al coronavirus, che sono stati visualizzati più di 7 milioni di volte, "attori stranieri e alcuni paesi terzi, in particolare Russia e Cina, si sono impegnati in operazioni di influenza mirata e campagne di disinformazione nell'Ue, nel suo vicinato e nel mondo. Ad esempio, la Task Force East Stratcom del Seae ha rilevato ed esposto oltre 550 narrazioni di disinformazione da fonti pro-Cremlino sul sito web EUvsDisinfo", continua la nota stampa. Secondo la Commissione, canali come il sistema di allarme rapido e la risposta politica integrata alla crisi dell'Ue "saranno ulteriormente sviluppati per rafforzare le capacità, migliorare l'analisi dei rischi e la rendicontazione vitale in tempi di crisi". Inoltre, la collaborazione con partner internazionali, come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il meccanismo di risposta rapida del G7, la Nato e altri, "ha portato a una maggiore condivisione di informazioni, attività e migliori pratiche" e questo lavoro di cooperazione "dovrebbe essere intensificato per affrontare meglio l'influenza straniera e la disinformazione". (segue) (Cip)