Cina: Missione cinese Ue, paese è vittima e non istigatore della disinformazione (4)

- L'Ue, si legge nei documenti della Commissione, intensificherà il sostegno e l'assistenza agli attori della società civile, ai media indipendenti e ai giornalisti nei paesi terzi nell'ambito del pacchetto "Team Europa" e migliorerà il sostegno al monitoraggio delle violazioni della libertà di stampa e della difesa di un ambiente mediatico più sicuro. Infine, la Commissione continuerà a cooperare con le piattaforme online e sosterrà la rete di cooperazione per la protezione dei consumatori delle autorità nazionali per combattere pratiche che violano la legislazione sulla protezione dei consumatori. Sul fronte della trasparenza, secondo la Commissione le piattaforme online dovrebbero fornire rapporti mensili che includano dati più dettagliati sulle loro azioni per promuovere contenuti autorevoli, migliorare consapevolezza degli utenti e limitare la disinformazione e la pubblicità del coronavirus ad esso correlate. Dovrebbero inoltre intensificare la cooperazione con i controllori dei fatti, in tutti gli Stati membri, per tutte le lingue, e i ricercatori, ed essere più trasparenti sull'attuazione delle loro politiche per informare gli utenti che interagiscono con la disinformazione. (segue) (Cip)