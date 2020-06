Cina: Missione cinese Ue, paese è vittima e non istigatore della disinformazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, l'esecutivo europeo "incoraggia vivamente altre parti interessate che non sono ancora firmatarie del codice a partecipare a questo nuovo programma di monitoraggio". Infine, basandosi sul lavoro dell'Osservatorio europeo dei media digitali di recente istituzione, l'Ue rafforzerà ulteriormente il proprio sostegno a verificatori di fatti e ricercatori. Mentre la Commissione continuerà a monitorare l'impatto delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri nel contesto del coronavirus, sul diritto e sui valori dell'Ue e rafforzerà il suo sostegno ai media e ai giornalisti indipendenti. Per questo, la Commissione invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che i giornalisti possano lavorare in sicurezza e sfruttare al meglio il pacchetto di risposta economica e di ripresa dell'Ue per sostenere i media colpiti pesantemente dalla crisi, nel rispetto della loro indipendenza. (Cip)