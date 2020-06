© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, giovedì 11 giugno, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 21.1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2605m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: il vortice ciclonico tende ad esaurirsi, tuttavia la giornata sarà ancora caratterizzata da nuvolosità diffusa. Qualche acquazzone o temporale più probabile sui rilievi ma localmente anche in pianura, specie nel pomeriggio sui settori appenninici e basso Piemonte. Temperature in lieve aumento ma clima sempre fresco. Mar ligure poco mosso. (Rpi)