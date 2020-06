Cina: piattaforma Zoom chiude account di attivisti cinesi pro-democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di servizi di teleconferenza con sede in California Zoom Video Communications ha temporaneamente chiuso l'account appartenente a un gruppo di attivisti cinesi pro-democrazia con sede negli Stati Uniti, che avevano orgnizzato un evento online per commemorare il 31mo anniversario della repressione di Piazza Tiananmen. L'evento si è tenuto il 31 maggio ed è stato ospitato da un account a pagamento che tramite la piattaforma è stato raggiunto da oltre 250 persone in tutto il mondo, mentre oltre quattromila lo hanno trasmesso in streaming sui social media, molti dei quali provenienti dalla Cina. Secondo quanto si apprende, l'account è stato chiuso il 7 giugno. Zoom ha confermato che l'account con sede negli Stati Uniti era stato sospeso, ma successivamente riattivato. "Quando si tiene una riunione in diversi paesi, i partecipanti all'interno di tali paesi sono tenuti a rispettare le rispettive leggi locali. Il nostro obiettivo è limitare le azioni che intraprendiamo a quelle necessarie per conformarsi alle leggi locali e rivedere e migliorare continuamente il nostro processo su tali questioni", ha scritto l'azienda in una nota. (segue) (Cip)