Cina: piattaforma Zoom chiude account di attivisti cinesi pro-democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore dell'associazione "Cina umanitaria", Zhou Fengsuo, ha dichiarato sul suo account Twitter che il gruppo non ha ancora ricevuto una risposta da Zoom sul perché il suo account sia stato chiuso. Il gruppo ha affermato in una dichiarazione che Zoom è una piattaforma essenziale per raggiungere il pubblico cinese "ricordando e commemorando il massacro di Tiananmen durante la pandemia di coronavirus". Zoom ha affermato che sta lavorando per correggere i difetti nella sicurezza della sua piattaforma, mentre i numeri degli utenti aumentano a seguito dell'imposizione di blocchi e misure di distanziamento sociale intutto il mondo. Il mese scorso, Zoom ha annunciato la sospensione delle registrazioni gratuite degli utenti in Cina, una decisione che secondo gli analisti mira a ridurre l'esposizione della società alla Cina. (Cip)