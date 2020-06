Usa: nuova aggressione alla polizia, agente colpito alla testa in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato ha assalito una caserma di olizia a Paso Robles, nella contea di San Luis Obispo, in California, ferendo alla testa un agente in divisa. Lo riferisce la stampa Usa, che riposta i primi rilievi delle autorità, secondo cui l’aggressione armata, avvenuta nella giornata di ieri, 10 giugno, è stata una vera e propria “imboscata”: un sospetto ha aperto il fuoco con un’arma semiautomatica all’uscita di due agenti dalla caserma nelle prime ore di ieri, colpendone uno alla testa. L’agente si troverebbe in condizioni gravi ma stabili. “Riteniamo si sia trattato di una imboscata pianificata, che il responsabile attendesse l’uscita degli agenti dal dipartimento di polizia per assalirli, ha dichiarato lo sceriffo di Paso Robles, Ian Parkinson. Ore più tardi, le autorità hanno rinvenuto il cadavere di un uomo nei pressi di una linea ferroviaria, che si ritiene sia legato in qualche modo all’attacco alla caserma di polizia. Il responsabile sarebbe ancora in circolazione, e le autorità intendono diffondere un profilo del sospettato. Quella di ieri è solo l’ultima di una scia di aggressioni anche mortali subite da agenti di polizia di tutto il paese dallo scorso 25 giugno, quando la morte dell’afroamericano George Floyd, mentre si trovava sotto custodia della Polizia Minneapolis, ha scatenato proteste e saccheggi nelle maggiori città degli Stati Uniti. Soltanto domenica un agente 38enne nella contea di Santa Cruz è stato ucciso, e un suo collega è rimasto ferito in un attacco perpetrato da un sergente dell’Aeronautica militare Usa. (Nys)