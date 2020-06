Usa: il senatore repubblicano Romney ritiene che Trump verrà rieletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano dello Utah Mitt Romney, candidato alla presidenza Usa nel 2012 e noto per la sua avversione all’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, ritiene che quest’ultimo verrà rieletto alle elezioni presidenziali in programma il prossimo novembre, e che i Repubblicani manterranno il controllo del Senato federale. “Sono fiducioso che manterremo la maggioranza al Senato”, ha dichiarato Romney a margine di un pranzo tra senatori a Washington. “E predico da tempo che il presidente verrà rieletto. Sono ancora di quest’opinione”, nonostante i gravissimi danni economici causati dalla pandemia di coronavirus e le massicce proteste anti-governative innescate dalla morte dell’afroamericano George Floyd, cui lo stesso Romney ha preso personalmente parte in polemica con Trump. Pochi giorni fa, “figure vicine” a Romney citate dal quotidiano “New York Times” hanno anticipato che il senatore dello Utah intende votare per il democratico Joe Biden alle elezioni di novembre. Lunedì scorso 8 giugno, Trump aveva deriso Romney su Twitter, per aver preso parte a una marcia di protesta del movimento Black Lives Matter a New York. “Che incredibile sincerità da parte di questo soggetto. Incredibile che con un simile talento politico i suoi numeri nello Utah siano in caduta libera!”, ha scritto il presidente. La previsione formulata da Romney contrasta con i recenti sondaggi pubblicati da media come la Cnn, e contestati dal presidente, secondo cui quest’ultimo sarebbe in forte svantaggio rispetto al democratico Biden. (Nys)