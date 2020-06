Corea del Nord: Pyongyang sollecita gli Usa a non intromettersi negli affari inter-coreani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha annunciato il 9 giugno l’interruzione di tutti i canali di comunicazione ufficiali con la Corea del Sud, sferrando un durissimo colpo all’impianto degli accordi inter-coreani negoziati nel 2018, grazie ad una serie di storici incontri tra i leader dei due paesi, Moon Jae-in e Kim Jong-un. L’annuncio di Pyongyang dà seguito alle minacce formulate la scorsa settimana, quando il Nord aveva reagito con durezza all’ennesima campagna di volantinaggio e propaganda anti-regime intrapresa attraverso il confine da una associazione privata sudcoreana, “Fighters for a Free North Korea” (“Combattenti per una Corea del Nord libera”, Ffnk). La decisione di Pyongyang è giunta come un fulmine a ciel sereno per l’amministrazione del presidente sudcoreano Moon, che dopo la netta vittoria alle elezioni parlamentari dello scorso 15 aprile contava di rilanciare il dialogo inter-coreano in stallo da oltre un anno, grazie anche ad una maggioranza parlamentare più solida e coesa. Già la scorsa settimana, il Nord aveva intimato a Seul di porre immediatamente fine alle campagne degli attivisti anti-regime, costringendo il governo di Seul ad operare una difficilissima scelta tra due opzioni, entrambe indesiderabili: da un lato, respingere alla stregua di intromissioni nella politica domestica le richieste di Pyongyang, e minacciare così di vanificare tutti i progressi diplomatici conseguiti nel 2018. Dall’altro, cedere alle richieste del Nord, imponendo alla società civile sudcoreana divieti in potenziale contrasto con i diritti e le garanzie sancite dalla Costituzione, e col rischio di innescare una dura reazione politica e civile sul piano domestico. Nelle scorse ore, l’amministrazione Moon pare aver propeso per la seconda opzione, a dispetto delle critiche immediatamente piovute sull’esecutivo, accusato di piegarsi alle imposizioni di una dittatura. (segue) (Git)