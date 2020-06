Corea del Nord: Pyongyang sollecita gli Usa a non intromettersi negli affari inter-coreani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le autorità sudcoreane dovranno pagare un prezzo pesante, se lasceranno che la situazione prosegua accampando scuse”, recita la nota, rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Angency” (“Kcna”). Nel comunicato, Kim Yo-jong minacciava “la chiusura completa del già desolato parco industriale di Kaesong, in aggiunta al blocco già decretato alle visite turistiche del monte Kumgang. O la chiusura dell’ufficio di collegamento Nord-Sud, la cui esistenza costituisce per noi soltanto un problema, o il ritiro dall’accordo militare (per la de-escalation) tra Nord e Sud, che si è rivelato di scarsissimo valore”. La nota proseguiva con una serie di altre invettive, indirizzate anche contro i transfughi nordcoreani rifugiatisi in Corea del Sud negli scorsi anni, tra i più attivi nelle attività di contro-propaganda oggetto della contesa. Le perentorie richieste contenute nella nota di Pyongyang erano state immediatamente derubricata dalla politica, dai media e dalla società civile sudcoreane alla stregua di una inaccettabile intromissione negli affari interni della Corea del Sud. Diversi osservatori avevano prospettato una reazione piccata alla nota di Pyongyang da parte dell’amministrazione presidenziale Moon, che però ha colto tutti alla sprovvista, piegandosi almeno in apparenza alle richieste del regime nordcoreano. (segue) (Git)