Corea del Nord: Pyongyang sollecita gli Usa a non intromettersi negli affari inter-coreani (5)

- Poche ore dopo la nota ufficiale nordcoreana del 4 maggio scorso, infatti, il ministero dell’Unificazione sudcoreano ha organizzato una conferenza stampa fuori programma, per annunciare che il governo sta lavorando ad un disegno di legge che bandisca le attività di volantinaggio verso la Corea del Nord, così come qualunque altra iniziativa possa contribuire a “causare tensione” nelle relazioni inter-coreane. L’invio di volantini propagandistici tramite palloni aerostatici in territorio nordcoreano è una pratica che dura da anni, e che lo stesso governo sudcoreano ha praticato lungo le aree di confine tra i due paesi durante le fasi più tese delle relazioni inter-coreane. Il funzionario ha precisato che il governo aveva già sconsigliato alle organizzazioni operanti in Corea del Sud di condurre attività di contestazione attiva al regime nordcoreano, e in particolare i lancio di volantini da palloni aerostatici non guidati, anche alla luce di “considerazioni di carattere ambientale”: molti dei volantini, ha dichiarato il portavoce, vengono riportati dal vento in territorio sudcoreano, inquinando il territorio e causando disagio alle comunità locali. Al già controverso annuncio del ministero dell’Unificazione si sono aggiunte, di lì a poco, le dichiarazioni di un funzionario della Casa Blu (Cheong Wa Dae), l’ufficio di presidenza sudcoreano: questi ha definito “del tutto inutili” le attività di volantinaggio, cui pure si erano prestate attivamente passate amministrazioni presidenziali sudcoreane, in risposta ad analoghe misure di propaganda effettuate lungo il confine inter-coreano dalla Corea del Nord. Il funzionario dell’amministrazione presidenziale sudcoreana ha aggiunto che il governo “risponderà con durezza” a qualunque comportamento possa danneggiare gli sforzi tesi al dialogo con il Nord, e dunque “la sicurezza nazionale”. (segue) (Git)