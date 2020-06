Corea del Nord: Pyongyang sollecita gli Usa a non intromettersi negli affari inter-coreani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell’amministrazione Moon di cedere alle pressioni nordcoreane, decretando una stretta ai danni delle organizzazioni che conducono attivismo contro il regime di Pyongyang, ha suscitato un vespaio di critiche, Non è sfuggito, a molti osservatori e analisti sudcoreani, il contrasto con la linea accomodante riservata dalla medesima amministrazione nei confronti delle provocazioni provenienti dalla Corea del Nord. Non ultimi, in questo senso, sono stati i ripetuti lanci di missili balistici a corto raggio effettuati dal Nord sin dall’inizio del 2020; pur non violando apertamente il regime sanzionatorio internazionale che grava su Pyongyang, tali test hanno rappresentato una plateale violazione dello spirito degli accordi inter-coreani sottoscritti all’insegna della distensione nel 2018. Il mese scorso, invece, la Commissione militare centrale nordcoreana ha tenuto un incontro, presieduto dal leader Kim Jong-un in persona, durante il quale sono state discusse “nuove politiche” di rafforzamento del deterrente militare convenzionale e nucleare del paese. Un ex comandante delle Forze Usa in Corea, il generale in congedo Walter Sharp, ha recentemente avvertito che il Nord potrebbe varare a breve il suo primo sottomarino dotato di lanciatori per missili balistici, che costituirebbe uno strumento di proiezione della forza senza precedenti per il regime. (segue) (Git)