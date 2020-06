Corea del Nord: Pyongyang sollecita gli Usa a non intromettersi negli affari inter-coreani (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni, l’opposizione conservatrice sudcoreana ha accusato l’amministrazione Moon di reagire alle attività di volantinaggio come fossero una minaccia maggiore dei programmi balistico e nucleare nordcoreani. Il disegno di legge che proibirà attività di provocazione nei confronti della Corea del Nord appare assai impopolare, e rischia per sua stessa natura di disgregare la nuova maggioranza di cui Moon gode dalle elezioni dello scorso aprile, e su cui il presidente contava invece proprio per agevolare il rilancio del dialogo inter-coreano. Già da giorni si stanno moltiplicando le accuse al governo di voler imporre limiti a diritti e libertà sanciti dalla Costituzione sudcoreana. Segnali di divisione sono giunti anche dalla maggioranza parlamentare progressista: un parlamentare del Partito democratico di Moon, ad esempio, ha dichiarato che le recenti minacce del Nord non costituiscono una prova di forza del regime, ma piuttosto un segnale di debolezza cui rispondere con decisione, per convincere il Nord dell’opportunità di tornare a dialogare. Oggi, però, Pyongyang ha annunciato la chiusura di tutte le linee di comunicazione diretta istituiti nel 2018, incluse quella operata dall’ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong, inaugurato nel 2018 e utilizzato da Seul per contatti giornalieri con il Nord. Paiono prossime all’interruzione anche le linee di comunicazione dirette inaugurate, sempre a seguito degli accordi inter-coreani del 2018, tra le Forze armate dei due paesi e gli uffici del presidente sudcoreano Moon Jae-in e del leader nordcoreano Kim Jong-un. La decisione di interrompere le comunicazioni con Seul sarebbe stata assunta ieri, 8 giugno, nel corso di un incontro presieduto dalla sorella di Kim, Kim Yo-jong, e dal vicepresidente del Partito del lavoro nordcoreano, Kim Yong-chol. (segue) (Git)