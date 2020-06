Corea del Nord: Pyongyang sollecita gli Usa a non intromettersi negli affari inter-coreani (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta illustrata dal ministro Kim, così come una serie di altre ambiziose iniziative di Seul – prima tra tutte la cooperazione all’ammodernamento della rete ferroviaria nordcoreana – si scontrano però sin dal 2018 con l’adesione di Seul alla campagna di “massima pressione sanzionatoria” praticata dagli Stati Uniti di Donald Trump, restii a concedere alcuna contropartita a Pyongyang in assenza di progressi concreti verso la denuclearizzazione. Proprio l’adesione di Seul a questa linea di rigore ha comportato un progressivo inasprimento della retorica nordcoreana nei confronti di Seul; ai potenziali benefici per lo sviluppo nazionale di una futura apertura economica, è nuovamente subentrata la poderosa pressione verso il conseguimento dell’autosufficienza economica, che immunizzi per quanto possibile il paese dal durissimo regime sanzionatorio impostogli dalle Nazioni Unite, dagli Usa e dai loro alleati. Domenica, 7 giugno, Kim Jong-un ha presieduto una riunione del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano, durante la quale sono state discusse misure relative allo sviluppo dell’industria chimica nazionale. Secondo l’agenzia di stampa “Korean Centra News Agency” (“Kcna”), “L’incontro è servito a discutere approfonditamente alcune questioni cruciali relative all’ulteriore sviluppo di una economia autosufficiente nel paese, e il miglioramento degli standard di vita delle persone”. Durante l’incontro, Kim avrebbe sottolineato più volte la centralità dell’industria chimica, definendola “il fondamento dell’industria e un importante fronte di avanzata per l’economia nazionale”. (Git)