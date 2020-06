Hong Kong: Giappone e Francia concordano una linea comune presso il G-7 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping al Giappone, originariamente in programma lo scorso aprile, e rinviata a causa della pandemia di coronavirus, si terrà a novembre. Lo ha dichiarato lo scorso 3 maggio il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi. Il ministro, intervenuto ad un programma televisivo giapponese, ha dichiarato che “Il summit del G-7 si terrà certamente prima (della visita di Xi). Il prossimo summit del G-7, originariamente in programma negli Usa questo mese, è stato rinviato a settembre o più tardi. Motegi ha anche aggiunto che la visita di Xi in Giappone non avverrà prima del prossimo summit del G-20, che invece è in programma il prossimo novembre. Giappone e Cina sono entrambi membri del G-20. Il presidente cinese Xi doveva divenire il primo leader del suo paese ad essere ricevuto come ospite di Stato dal Giappone, nel corso di una visita durante la quale avrebbe incontrato l’imperatore Naruhito e il premier giapponese, Shinzo Abe. La visita è stata però rinviata, anche a causa di nuove tensioni nelle relazioni bilaterali. Ieri Motegi ha citato la necessità di preparare con la dovuta attenzione la visita di Xi, per garantire che “porti beneficio ad entrambi i paesi”. (segue) (Git)