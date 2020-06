Imprese: Garuda Indonesia scampa al default su 500 milioni di debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera dell’Indonesia, Garuda Indonesia, ha evitato per un soffio il default su 500 milioni di dollari di obbligazioni islamiche, concordando con i creditori un rinvio della data di maturazione del debito. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui l’accordo è giunto mercoledì 10 giugno, al culmine di una videoconferenza tra l’azienda e i suoi principali obbligazionisti. Una nota pubblicata da Garuda afferma che i creditori, che detengono 454 milioni di dollari in obbligazioni – pari al 90,88 per cento dell’importo complessivo – hanno concordato una estensione triennale del contratto. Le obbligazioni islamiche (sukuk) erano state sottoscritte da Garuda nel 205, ed erano giunte a scadenza lo scorso 3 giugno. L’accordo concede un margine di respiro ad uno dei principali operatori dell’aviazione civile nel Sud-est asiatico, un settore stroncato dal blocco dei flussi globali causato dalla pandemia di coronavirus. Per Garuda Indonesia, azienda controllata dallo Stato che già versava in difficoltà finanziarie, l’accordo coi creditori consente di evitare la sorte di un’altra compagnia aerea regionale, Thai Airways Indonesia, che invece è impegnata proprie in queste settimane in una draconiana operazione di ristrutturazione secondo la normativa fallimentare thailandese. (Fim)