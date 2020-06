Governo: Salvini, Conte non può fare passerelle in palazzi romani perché non gli piace quanto elaborato dalle task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "il presidente Conte dovrebbe capire che non può prima nominare delle task force e poi fare passerelle in palazzi romani perché ciò che hanno elaborato non gli piace. Se la gente non fattura e non lavora, e se voi non mantenete le promesse - ha continuato l'ex vicepremier e ministro dell'Interno - rischiamo di avere più morti per la crisi che per il virus". Il senatore leghista è intervenuto, nell'Aula di palazzo Madama, in occasione del dibattito sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del Covid-19. (Rin)