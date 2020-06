Fisco: Salvini, serve anno bianco fiscale per tutto il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha osservato: "167 scadenze fiscali a settembre. È una follia. Come fa a pagare le tasse chi non ha potuto lavorare? Ascoltate le task force, ascoltate il mondo dell’impresa - ha proseguito - serve un anno bianco fiscale per tutto il 2020". Il senatore leghista è intervenuto, nell'Aula di palazzo Madama, durante il dibattito sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del Covid-19. (Rin)