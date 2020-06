Torino: metro 2, Città metropolitana chiede progettazione tratta Tabacchi-Pescarito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consigliere Alberto Avetta del gruppo “Città di città” ha affermato che la mozione conferma il ruolo tecnico e politico della Città metropolitana e il carattere strategico della sua azione, mentre il capogruppo del centrosinistra, Roberto Montà, ha auspicato che la Città metropolitana recuperi un ruolo di coordinamento istituzionale su questioni strategiche come i trasporti su scala intercomunale. La Sindaca metropolitana Chiara Appendino ha sottolineato la necessità che la realizzazione della linea 2 parta da Torino Nord, area che attende risposte da anni ai problemi di intasamento delle arterie viarie. La prima cittadina torinese ha ricordato il lavoro dell'amministrazione comunale subalpina per ottenere la disponibilità di una prima tranche di finanziamenti da 828 milioni di Euro, a fronte di un costo totale della linea che ammonta a 4 miliardi. La Città di Torino, ha sottolineato la Sindaca, è disponibile a contrarre un mutuo da 600 milioni con la Cassa Depositi e Prestiti per un’opera strategica, anche perché la CDP sta ragionando su di un nuovo strumento per il finanziamento delle grandi opere pubbliche, da mettere a disposizione delle città. Appendino ha poi ricordato che occorre verificare la possibilità della Regione di intervenire con risorse aggiuntive. Una terza leva di finanziamento potrebbe essere individuata nelle risorse del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture messe a disposizione per il finanziamento di progetti di mobilità alternativa all’auto. Nel mese di ottobre si dovrebbe aprire una finestra di opportunità in tal senso ed occorre quindi che Città di Torino, Città metropolitana e Regione Piemonte chiedano congiuntamente al Governo risorse per la linea 2. (Rpi)