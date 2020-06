Usa: il disavanzo a maggio è aumentato di 399 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo del bilancio federale degli Stati Uniti a maggio è quasi raddoppiato, raggiungendo i 399 miliardi di dollari in più rispetto a un anno prima, a causa dei programmi di sostegno economico per gli effetti del coronavirus e un calo delle entrate del 25 per cento, ha riferito il dipartimento del Tesoro oggi. Lo riporta la stampa internazionale. Il disavanzo di maggio ha portato il disavanzo fiscale attuale a 1.880 miliardi di dollari, eclissando il precedente record di 1.400 miliardi di dollari nel 2009. (Nys)