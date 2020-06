Cucchi: Arma carabinieri, da Casamassima affermazioni gravissime smentite da Anac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Appuntato scelto Riccardo Casamassima, ascoltato come teste in uno dei procedimenti relativi al caso Cucchi, ha affermato, di aver "subito diversi trasferimenti e avviati procedimenti disciplinari" per le rivelazioni fatte sul caso Cucchi. "Si tratta di affermazioni gravissime, peraltro rese sotto giuramento, che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri respinge con assoluta fermezza". E' quanto si legge in una nota del comando generale dell’Arma dei carabinieri. "Sono infatti le stesse accuse portate nel corso del 2019 all'attenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione, che aveva avviato - continua la nota - un procedimento sanzionatorio nei confronti di sei ufficiali dell’Arma dei carabinieri per presunte condotte ritorsive in danno dell’appuntato scelto Riccardo Casamassima. Il procedimento aveva, appunto, ad oggetto il trasferimento dell’appuntato scelto Casamassima, disposto dal comando generale dell’Arma dei carabinieri nel giugno 2018 per incompatibilità ambientale dall'8° reggimento carabinieri Lazio alla legione allievi carabinieri di Roma, ed il successivo impiego presso la legione. L’ipotesi - sostiene l'Arma - era che i provvedimenti fossero demansionanti e costituissero una ritorsione a seguito del contributo dato per la riapertura del caso Cucchi". (segue) (Com)