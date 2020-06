Uruguay: sondaggio, approvazione governo Lacalle Pou al 63 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montevideo, 10 giu - A tre mesi circa dall'assunzione del nuovo governo dell'Uruguay, lo scorso primo marzo, il 63 per cento degli uruguaiani ha dichiarato di approvare la gestione del presidente Luis Lacalle Pou. E' quanto afferma un'inchiesta della società Equipos Consultores pubblicata dal portale "Subrayado" dalla quale emerge anche che il 17 per cento ha un'opinione neutrale e solo il 18 per cento della popolazione disapprova il governo. Il sondaggio sembra premiare in questo modo la buona gestione dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus che ha permesso al paese contenere la diffusione della pandemia senza dover ricorrere ad una quarantena totale. Il paese conta sin qui 846 casi di contagio e 23 morti ed ha già avviato una riapertura progressiva delle scuole. Sono state rinviate a ottobre invece le elezioni municipali, dove si disputerà la carica di sindaco della capitale Montevideo.(Bua)