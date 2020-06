Bolivia: elezioni generali a settembre, governo accoglie decisione parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Bolivia ha ratificato questo mercoledì la legge che porterà il paese alle nuove elezioni generali il 6 settembre spostando gli scrutini che si sarebbero dovuti celebrare a inizio maggio. La legge promossa dal Tribunale supremo elettorale (Tse) e approvata lunedì in prima lettura dalla Camera, prevede che le urne si possano aprire "entro un periodo massimo di 127 giorni a partire dal 3 maggio". L'appuntamento dovrà rispettare i criteri tecnici specificati dal Tse e i criteri scientifici che "guideranno le misure da adottare per garantire che i diritti politici siano esercitati nelle migliori condizioni" possibili vista l'emergenza della pandemia da nuovo coronavirus in atto. Ai lavori dell'Aula era presente il presidente del Tse, Salvador Moreno, sicuro che sia compatibile "portare avanti i diritti politici e della salute". (segue) (Bua)