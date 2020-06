Bolivia: elezioni generali a settembre, governo accoglie decisione parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge è frutto di un accordo portato avanti tra le varie forze politiche dopo che le autorità sanitarie avevano avvertito del rischio di celebrare il voto nel pieno della crisi pandemica. Grazie alla maggioranza di cui dispone in parlamento, il Mas aveva a fine aprile approvato una legge che fissava entro 90 giorni la data per elezioni utili a mettere fine alla crisi politica in atto. La normativa è passata nonostante le obiezioni del capo dello Stato ad interim Jeanine Anez, che aveva chiesto l'apertura delle urne in un periodo in cui la salute degli elettori non potesse essere messa a rischio dall'incedere dell'epidemia. (segue) (Bua)