Coronavirus: record in Texas con 2.153 ricoverati e casi in aumento in 21 Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Texas hanno riportato un totale di 2.153 ricoverati per coronavirus oggi, rispetto a 2.056 il 9 giugno e 1.935 pazienti l'8 giugno, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnbc". I tre record consecutivi arrivano dopo più di un mese dall'allentamento delle restrizioni in tutto lo Stato. Le cifre riguardanti le ospedalizzazioni sono generalmente considerate un indicatore più affidabile della diffusione del coronavirus rispetto, per esempio, alla crescita nei casi segnalati, che possono essere il prodotto di un aumento dei test. Secondo il "New York Times", i casi di coronavirus sono aumentati in almeno 21 Stati da quando le aziende sono ripartite e le persone hanno tentato di tornare alla normalità. In questi giorni si registrano in Texas anche notevoli proteste contro il razzismo, in seguito alla morte dell'afroamericano George Floyd. A partire dal Memorial Day i ricoveri sono aumentati in nove Stati: Texas, Carolina del Nord e del Sud, California, Oregon, Arkansas, Mississippi, Utah e Arizona. (Nys)