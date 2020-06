Brasile: l'Assemblea legislativa di Rio a favore dell'impeachment del governatore Witzel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un voto simbolico, la maggioranza dei deputati dell'Assemblea legislativa dello stato di Rio de Janeiro (Alerj), in Brasile, ha approvato l'apertura del processo di impeachment per il governatore, Wilson Witzel. Secondo la Costituzione, la prerogativa di aprire un processo di impeachment è esclusiva del presidente dell'Assemblea. Tuttavia, il presidente in carica, André Ceciliano ha ritenuto di dover mettere ai voti la decisione, seppure in maniera simbolica, affinché fosse "più democratica". "Voglio prendere una decisione congiunta e quella decisione non significa un processo preliminare. Dobbiamo mostrare una posizione chiara alla società. Potrei, in modo monocratico, accettare di avviare il processo su una delle richieste pendenti, ma voglio effettuare un passaggio per l'Assemblea", ha detto Ceciliano. (segue) (Brp)