Usa: Ford richiama oltre due milioni di auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense Ford ha ordinato il richiamo di oltre due milioni di veicoli, a causa di un problema legato ai chiavistelli delle portiere di molti veicoli Ford e Lincoln, che potrebbero non essere stati sostituiti o sostituiti correttamente in precedenti richiami. Lo riporta l'emittente "Fox News". Il problema alle auto, in climi particolarmente elevati, può causare l'apertura involontaria delle portiere durante la guida, anche se la società ha dichiarato di non essere a conoscenza di incidenti o infortuni correlati al problema. Un altro problema è legato al cilindro principale del freno che può consentire la fuoriuscita del liquido dei freni sulle ruote anteriori. La società ha dichiarato di essere a conoscenza di sette accuse di incidenti a bassa velocità, a basso impatto e di due lesioni associate al problema. Più di 292 mila veicoli negli Stati Uniti sono interessati, così come un numero minore in Canada e Messico. (Nys)