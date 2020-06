Coronavirus: Usa, 112.726 morti su 1.996.960 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno registrato almeno 112.726 morti provocati dal Covid-19, su 1.996.960 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il Paese è di gran lunga quello più colpito nel mondo. A livello globale si registrano circa 7,3 milioni di casi. Lo Stato che registra il maggior numero di contagiati è New York, con oltre 382 mila casi, di cui oltre 30 mila morti. In Texas si registra un totale di 2.153 ricoverati per coronavirus nelle ultime 24 ore: un record. Secondo il "New York Times", i casi di coronavirus sono aumentati in almeno 21 Stati Usa da quando le aziende sono ripartite e le persone hanno tentato di tornare alla normalità. A partire dal Memorial Day i ricoveri in ospedali sono aumentati in nove Stati: Texas, Carolina del Nord e del Sud, California, Oregon, Arkansas, Mississippi, Utah e Arizona.(Nys)