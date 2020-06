Frosinone: assemblea sindaci Ato 5 approva delibera su oneri concessori ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea dei sindaci dell'Ato 5 ha approvato la delibera sugli oneri concessori ai Comuni della provincia di Frosinone, sbloccando 7 milioni di euro. "Il voto di oggi è un grande risultato perché era mia precisa intenzione offrire aiuto agli amministratori del territorio e immettere nelle casse dei loro enti liquidità consistente, anche alla luce delle tante necessità sopraggiunte alla ripresa, dopo il lungo periodo di chiusura". Con queste parole il presidente dell'Egato 5 e della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, commenta l'esito dell'Assemblea dei sindaci dell'Ato 5, che si è riunita questo pomeriggio al Fornaci Village di Frosinone. "Erano 63 i Comuni presenti (pari al 77,97 per cento) che con 58 voti favorevoli hanno approvato il provvedimento con il quale si consente lo sblocco degli oneri concessori relativi al periodo 2003-2012 per una somma pari a 7.098.521,92 euro e l'assegnazione di fondi propri dell'Egato 5 ai Comuni che, nel suddetto periodo, non avevano ancora trasferito le infrastrutture al gestore - si legge in una nota della Provincia di Frosinone -. La cifra, dunque, sarà ripartita per gli 83 Comuni secondo un criterio che distingue tra una quota fissa per tutti e una parte variabile, in base al numero degli abitanti e, come detto, senza vincolo di destinazione: ciò vuole dire che ogni singola amministrazione potrà utilizzarla per le esigenze che riterrà prioritarie per la propria comunità". (segue) (Com)