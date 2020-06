Canada: ministro dei Trasporti chiede di nuovo all'Iran le scatole nere dell'aereo di linea ucraino abbattuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada vuole che l'Iran spieghi perché non ha ancora consegnato le scatole nere del jet di linea ucraino che è stato abbattuto dai militari iraniani vicino a Teheran l'8 gennaio. Lo ha chiesto il ministro dei trasporti canadese, Marc Garneau, secondo quanto riportato dal "Toronto Star". Garneau ha tenuto un breve discorso al Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale dove ha notato che sono passati 92 giorni da quando l'Iran ha detto all'agenzia delle Nazioni Unite che avrebbe consegnato i dispositivi. "Il Canada gradirebbe un aggiornamento di questo consiglio dall'Iran sui suoi piani di trasferimento dei registratori di volo", come prova dell'impegno a garantire "un'indagine completa e trasparente", ha affermato Garneau. All'inizio l'Iran ha negato di avere a che fare con l'incidente, che ha ucciso tutti i 176 passeggeri e l'equipaggio. Diversi giorni dopo l'incidente, l'Iran ha ammesso che i suoi militari avevano scambiato l'aereo per un oggetto ostile, in un periodo di tensioni militari con gli Stati Uniti. (Nys)