Usa: Trump "non prenderà nemmeno in considerazione" di eliminare i nomi confederati dalle basi militari

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha twittato che "non prenderà nemmeno in considerazione" l'idea di cambiare nome alle dieci basi militari che prendono il nome da leader confederati. Lo riporta il sito "Axios". Due giorni fa, il portavoce del segretario dell'esercito, Ryan McCarthy, ha dichiarato di essere disponibile a una "discussione bipartisan" sulla ridenominazione delle basi e delle strutture militari che prendono il nome dai leader confederati, tra cui Fort Bragg e Fort Benning. Il dibattito si sta sviluppando mentre la Marina e i Marines si sono mossi per vietare l'esposizione dei simboli dell'era confederata. Un certo numero di Stati e città in tutto il paese hanno anche preso provvedimenti per rimuovere i simboli dell'era confederata come risposta ai disordini per l'uccisione della polizia di George Floyd. "È stato suggerito che dovremmo cambiare nome fino a dieci delle nostre leggendarie basi militari, come Fort Bragg in North Carolina, Fort Hood in Texas, Fort Benning in Georgia, ecc. Queste basi storiche e molto potenti sono parte di un grande patrimonio statunitense e di una storia di vittorie e libertà ", ha dichiarato Trump su Twitter. "Gli Stati Uniti d'America hanno addestrato e schierato i nostri EROI su questi terreni santificati e hanno vinto due guerre mondiali. Pertanto, la mia amministrazione non prenderà nemmeno in considerazione la ridenominazione di queste magnifiche e favolose installazioni militari. La storia della più grande nazione del mondo non sarà manomessa. Rispettate i nostri militari!". La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha dichiarato in una conferenza stampa oggi che Trump non firmerà nessuna legge che preveda di cambiare nome alle basi militari. (Nys)