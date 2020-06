Usa: Trump ripartirà coi comizi il 19 giugno in Oklahoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato che tornerà il 19 giugno in campagna elettorale, con il primo appuntamento che si terrà probabilmente a Tulsa, in Oklahoma, nel tentativo di recuperare nei sondaggi d'opinione che al momento lo danno perdente di diversi punti rispetto a Joe Biden, il candidato dei Democratici. Lo riporta il sito "Politico". Ai giornalisti riuniti alla Casa Bianca, Trump ha anche detto che avrebbe annunciato presto una nuova sede per il convegno repubblicano che dovrebbe formalizzare il rinnovo della sua candidatura alla presidenza. Trump ha detto che il primo comizio è previsto per il 19 giugno e altri seguiranno Ha detto che il suo primo raduno è previsto per il 19 giugno e che altri seguiranno in Florida, Texas e Arizona. La Convention Nazionale Repubblicana, dove verrà nominato, era stata programmata per Charlotte, nella Carolina del Nord, ma il governatore dello Stato, Roy Cooper, del Partito democratico, si è detto contrario per paura di nuovi contagi. (Nys)