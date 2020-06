Frosinone: assemblea sindaci Ato 5 approva delibera su oneri concessori ai Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Provincia di Frosinone fa sapere anche che è stata "rinviata, invece, su proposta del sindaco di Alatri, Giuseppe Morini, la votazione della seconda delibera relativa all'erogazione di fondi propri dell'Egato 5 (avanzo libero di amministrazione, frutto dell'accumulo dei risparmi delle spese di funzionamento) come anticipazioni per i Comuni di Atina, Cassino e Paliano che, nel periodo di riferimento, non avevano ancora affidato le loro infrastrutture al gestore. Una misura che si può definire 'storica' e che il presidente Pompeo ha voluto mettere in campo nel momento forse più duro e difficile che il Paese si sia trovato ad affrontare dal secondo dopoguerra". "Ringrazio i colleghi sindaci e gli amministratori presenti oggi – ha detto Pompeo – perché con il loro voto hanno reso concreta e fattiva una proposta che ho avanzato per fronteggiare un'emergenza senza precedenti. Sono loro, infatti, i più esposti al rischio di default finanziario che avrebbe effetti devastanti sulla tenuta socio-economica delle comunità e dei cittadini. È per questo che, nel mio impegno quotidiano e interesse supremo di svolgere un'azione di raccordo e coordinamento del territorio provinciale, – ha concluso il presidente - ho pensato di mettere in campo questi interventi per aiutare i colleghi sindaci ad affrontare, con minore difficoltà, un periodo di grande e grave incertezza per le Amministrazioni comunali". (Com)